WWDC2021｜蘋果加強用戶上網加密功能不在中國沙特等國家提供

蘋果在本港時間凌晨1時以直播形式舉行WWDC2021開發者大會，公布iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、macOS Monterey等新功能。蘋果公司表示，新作業系統將用戶上網過程加密的功能，不會在中國等國家推出。

蘋果指出，稍後推出的作業系統將加入名為Private Relay的加強私隱技術，用戶使用Safari瀏覽器上網時，瀏覽器會先將用戶端指令傳送到蘋果公司的伺服器，伺服器刪走用戶IP地址後，指令會經第三方的伺服器轉駁到最終目的地。

相關新聞：WWDC2021｜iOS 15大改版 iPadOS強化多任務處理

蘋果公司表示，使用第三方伺服器是有意的，是為以防止蘋果公司知道用戶的身份和用戶正在訪問的網站。蘋果尚未透露將在系統中使用哪些外部合作夥伴，但表示計劃在未來命名它們。該功能可能要到今年晚些時候才會向公眾開放。

Private Relay不提供予中國菲律賓白俄沙特等國

IP地址可用於以多種方式追蹤用戶，可視之為「指紋」般關鍵，部分廣告商會將不同的數據串連一起以推斷用戶身份。Apple和Alphabet Inc的Google都禁止這種做法。蘋果指，有關技術將令用戶的上網過程完全加密，但公司其後指因應部分國家或地區的法規，包括中國、菲律賓、白俄羅斯、沙特阿拉伯、埃及及南非等國家將不會提供有關功能。