蘋果多個版面停止更新 林鄭：新聞機構非保護罩

壹傳媒去信保安局，要求本周五前解凍部分資金，以支持繼續營運；有消息指《蘋果日報》大部分員工已於日前辭職，當中包括國際、突發及英文版的主管，而蘋果網頁部分版面昨已停止更新。壹傳媒工會發聲明指董事會雖未確定停刊，「但同事明白在此艱難處境下，公司短期內或無可避免會結束」；又指與管理層會面時獲悉，若決定停刊，本周六將出版最後一份《蘋果日報》。特首林鄭月娥昨開腔談及事件，強調警方是次執法，與正常新聞工作無關，任何人亦不能以新聞機構作「保護罩」而不守法。

《蘋果日報》昨如常出版實體報紙，網頁的財經版於昨凌晨停止更新(下圖)，英文版亦於昨中午停止更新。據了解，財經版全組、「動新聞」剪接師，以及國際、突發和英文版主管全數離職；港聞、法庭版等部分靜態版面會運作至本周五。另據悉，涉違《港區國安法》被捕後獲准保釋的動新聞總監張志偉亦已辭職。

壹傳媒工會昨晚發聲明指，與管理層會面時獲悉，若董事局於周五決定停刊《蘋果日報》，網上即時新聞會於當晚停止更新，翌日出版的蘋果亦將會是最後一份。工會指，「公司上下同事在這段時間經歷莫大壓力」，尊重辭職同事的決定，並指公司容許同事即時離職，並豁免代通知金的做法值得肯定，認為是於艱難時期便利同事。

林鄭：保障勞工權益一視同仁

外交部駐港公署昨發聲明，指美國有政客及機構藉新聞自由，污衊抹黑港府依法對《蘋果日報》採取行動，做法公然干涉香港事務及中國內政，發言人對此表示強烈不滿。

特首林鄭月娥昨出席行政會議前會見傳媒指，《港區國安法》除了懲治亦會防範及制止，認真執法可能起到阻嚇作用，重申所有人權及個人自由並非絕對，而警方執法一定作出充足證據搜集，對國安處同事有信心。林鄭指是次執法與正常新聞工作無關，不應因為涉嫌機構為傳媒，就認為行動打擊新聞自由，傳媒負責人亦不能以新聞機構作「保護罩」而不守法。她又補充，若蘋果員工因此事衍生勞資糾紛，港府會一視同仁提供協助，又重申由保安局長依法處理解除資產凍結申請。《蘋果日報》記者於現場未獲提問機會，在林鄭離開前追問對方，《港區國安法》導致近800名蘋果員工被逼失業，並非如她所指只影響「一小撮人」，惟林鄭並未作回應。

記協主席：一個時代的終結

記協主席陳朗昇昨於電台節目指，《蘋果日報》的情況較原先理解差，相信大量員工辭職會影響運作，對能否堅持至周六出版已作最壞打算，認為蘋果未能延續其歷史使命，是一個時代的終結。他指出，記協暫未收到壹傳媒員工求助，呼籲各傳媒接收相關員工，若有會員合資格可申領失業救濟。身兼《立場新聞》副採訪主任的他補充，立場未改編採方針，對會否成為下一個目標，相信公司及員工均有心理準備。