蘋果日報停刊｜《蘋果》最後一期網上炒至千元 報攤12元一份照現人龍

創刊26載的《蘋果日報》，今日出版最後一份實體報紙，網站午夜後停止更新，將由壹傳媒集團公布員工離職安排。早上在太子及旺角一帶，不少市民到報攤購買《蘋果日報》，有人一次過購買100份。多區都有市民為了買《蘋果日報》大排長龍，亦有市民表示，寓所附近一帶的便利店，早上6時許已經售罄《蘋果日報》，對此感到失望。本報記者在灣仔一個報攤視察，有報販索價12元一份，人龍長達20人。

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正因為供不應求，最後一期的《蘋果日報》掀起炒賣熱潮，網上討論區有人表示，看見有人把《蘋果日報》炒賣至1,000元一份，而寫明不議價格！不過之後該炒賣的Post已被刪除，多名網民留言大罵炒賣《蘋果日報》的行為：「拿蘋果日報炒賣無人性」、「叫佢去和合石交收」。