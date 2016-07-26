蘋果日報停刊｜動新聞各平台凌晨起停運 市民凌晨買最後一份報紙

創刊26載的《蘋果日報》，今日出版最後一份實體報紙，網站午夜後停止更新，將由壹傳媒集團公布員工離職安排。凌晨約1時，在旺角一個報攤開始有售，大批巿民在場等候，人龍沿西洋菜南街、奶路臣街、通菜街及亞皆老街圍繞一圈，由於人數眾多，報販規定每人最多只可買3份。

《蘋果日報》頭版以「港人雨中痛別」為題，內容包括回顧歷年報道。蘋果報道，已將報館命運交由公司管理層決定、正被羈押的創辦人黎智英，對同事決定充份理解。

林文宗：正在研究《動新聞》會否讓公眾閱覽

《蘋果動新聞》網站、應用程式以及YouTube頻道，凌晨起停止運作。

《蘋果動新聞》網站貼出告示，指網站已停止運作，感謝讀者支持。《蘋果動新聞》和《壹週刊》的YouTube頻道亦同樣關閉，入內顯示「無法瀏覽頻道」。

被問及會否保留《蘋果動新聞》網頁內容，日後讓公眾閱覽，執行總編輯林文宗回應指正在研究中。