蘋果日報停刊｜拜登發聲明： 對香港及全球媒體是悲傷一天

創刊26年的《蘋果日報》昨出版最後一期。美國總統拜登就《蘋果日報》停刊透過白宮發聲明，批評北京打壓獨立傳媒及迫使異見聲音噤聲，呼籲北京必須停止將傳媒作為針對目標，並釋放被扣查的記者及傳媒行政人員。

拜登形容《蘋果日報》是香港新聞工作獨立運作的橋頭堡，北京加強打壓，已達到令《蘋果日報》停止出版的程度，事件對香港以至全球的傳媒自由，都是令人難過的一天。他說，《蘋果日報》停刊對香港和全球的媒體自由而言，都是悲傷的一天，批評北京透過「拘捕、恐嚇及利用《港區國安法》對言論自由施加懲罰、運用權力打壓獨立媒體及異見聲音」。

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聲明強調，獨立媒體在有適應能力和繁榮社會中擔當無價的角色，報道真相的新聞工作者可以監察領導人和確保資訊自由流通，而這些正是香港現時最需要的，傳媒報道新聞並不是犯罪，促請北京必須停止打壓獨立媒體及釋放被捕的新聞工作者。