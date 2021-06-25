蘋果日報停刊｜歐洲議會31議員聯署 促林鄭月娥釋放《蘋果》高層

31名歐洲議會議員聯署向香港行政長官林鄭月娥發公開信，促請釋放《蘋果》高層及撤控。

公開信關注及譴責及令《蘋果日報》停刊，形容是「獨裁行為」。

信中指，《蘋果日報》是香港本來僅存支持民主運動的中文報章，明白有些報道是批評政府或令政府尷尬。但拘捕《蘋果日報》5名高層人員、搜查壹傳媒大樓及扼殺資金的方式令報章停運，此做法是獨裁國家所為，將會遭到國際譴責，並對香港的外資造成長遠衝擊。

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傳媒被捕削弱香港國際城市聲譽

信中形容，今次是《港區國安法》實施以來，首次有傳媒被捕，批評是對新聞自由的攻擊和違背《基本法》保障的自由，削弱香港作為國際城市的聲譽，又指至今有超過100人涉及國安法被捕，與林鄭月娥一直聲稱，《港區國安法》只針對一小撮人的說法不符。他們指，香港當局的做法必然會受到國際譴責，對外國投資造成長遠影響，促請林鄭月娥釋放所有被捕的傳媒，以及壹傳媒創辦人黎智英，並遵守《基本法》保障港人自由和權利的承諾。

