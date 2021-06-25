蘋果日報停刊｜被問有何話與買報市民說 林鄭：政府非打擊新聞自由

創刊26年的《蘋果日報》停刊，特首林鄭月娥交代官員安排時，被問到有否任何說話《蘋果》前員工及購買報紙的市民說，她指，所有特區政府的工作均依法辦事，強調政府正處理涉嫌危害國家安全行為，並非打擊新聞自由，重申不會因為有人以傳媒機構作「擋箭牌」就免於法律懲處，而當局因為有涉嫌危害國家安全的行為而採取行動，最終引致僱員出現問題，只能按勞工法例處理。

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林鄭月娥另批評，有外國傳媒不斷抹黑警方執法行動，將事件淡化成記者與外國人交談或一般新聞報道，認為《蘋果日報》事件並非新聞報道或新聞自由的問題，重申本港人權法及《港區國安法》均列明，會維護香港市民依法享有的自由。

稱正按《國安法》採違法必究態度

至於沒六四晚會、七一遊行及《蘋果日報》的香港，是否她「願景的香港」，以及是否以此換取中央支持連任特首，林鄭月娥表示，她願景中的香港，是準確全面貫徹「一國兩制」，以「一國」為本善用「兩制」，並保持高度開放的經濟，維護市民依法應有的權益及自由，又說法治精神是違法必究，特區政府正按《港區國安法》採取違法必究的態度。