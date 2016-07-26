蘋果日報停刊｜西方多國關注 中方批公然干涉香港事務中國內政

西方多國關注《蘋果日報》及壹傳媒停運，中國駐歐盟使團發言人表示強烈不滿和堅決反對。美國駐港澳總領事館表示，世界人權宣言確保每人的自由表達權利，包括所有新聞工作者或媒體成員，自由開放的網絡是新聞自由的重要因素。

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英國外相藍韜文發聲明表示，港府強行令《蘋果日報》停止運作，是對香港言論自由作出令人不寒而慄的打擊，認為《港區國安法》賦予港府的權力正被用作限制自由和懲罰異見的工具，而非維持公共秩序，促請北京政府信守《中英聯合聲明》中，保護新聞和言論自由的承諾。

歐盟表示，事件清楚表明，北京實施《港區國安法》是用作扼殺新聞和言論自由，指媒體自由和多元化對任何開放和自由的社會是必不可少，如今遭嚴重破壞，與香港作為國際商業中心的願望背道而馳。中國於《基本法》和《中英聯合聲明》作出國際承諾，尊重香港高度自治、權利和自由，包括新聞自由，強調《基本法》及一國兩制原則下的各項權利應恢復，並充分受保護。

華駐歐盟使團：嚴重違反國際法

中國駐歐盟使團發言人批評歐方打著新聞自由的幌子，公然干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本原則，對此表示強烈不滿和堅決反對，嚴正要求歐盟恪守不干涉內政的準則，停止以任何借口干預香港事務和中國內政。發言人又指，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權，強調香港警方的行動是依法打擊犯罪維護法治與社會秩序的正義之舉，與新聞自由毫無關係。

