蘋果日報停刊｜CNN、BBC、《衛報》即時報道蘋果日報關閉

《蘋果日報》證實明天出版最後一期後，英美傳媒包括美國有線新聞網絡(CNN)、英國廣播公司(BBC)和《衛報》(The Guardian)均即時報道，CNN網頁以突發新聞報道，指北京收緊控制，香港最大親民主報章《蘋果日報》將關閉。報道又說，有關消息令香港傳媒心寒(sent a deep chill)，也推翻政府所聲稱國安法不會削弱新聞自由。

BBC：警今早打斷董事局會議拘捕一人

BBC引述黎智英顧問Mark Simon稱，警員今早打斷董事局會議，並拘捕一名記者。他說：「我們真的準備關閉，但他們仍出現和拘捕人。(警方)想影響董事局會議結果……他們想確保(《蘋果日報》)快些關閉。」《蘋果日報》董事局原定周五開會定報章的去留。警方今晨在將軍澳區再拘捕一名55歲中國籍男子，報道指被捕男子姓楊，是《蘋果日報》社論主筆。

BBC報道，國際特赦組織形容《蘋果日報》關閉，「是香港近代史傳媒自由最黑暗一天」，聲明指該報實際上因刊登批評政府文章，以及報道有關國際討論香港議題而被禁，「這是對表達自由的不可接受攻擊」。