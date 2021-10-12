虐待動物｜澳洲兩少年被控虐殺14隻袋鼠 最高判監5年

澳洲悉尼南部一個海邊城鎮發生駭人的虐殺動物案，兩名少年被控殺害14隻袋鼠，包括兩隻年幼袋鼠。

英國BBC News報道，民眾本月9日在巴特曼斯灣(Batemans Bay)兩條道路上發現遭殺害的袋鼠，警方隨後展開調查。

新南威爾斯省警方告訴BBC，這群袋鼠被一輛汽車撞死，兩名17歲少年本月11日在鎮上落網。兩人已被控魯莽毆打並殺害動物，將於下月出庭，但警方並未透露少年犯案動機。

根據新省法例，虐待動物被定罪者，最高刑罰為監禁5年及罰款2.2萬澳元(約12.6萬港元)。

袋鼠寶寶倖存

報道指，被虐殺的包括兩隻年幼袋鼠，事發第二日，居民發現第3隻受傷的袋鼠寶寶。新省野生動物資訊、營救與教育服務中心(WIRES)表示，已將「唯一倖存的袋鼠寶寶收容並照顧」，並稱對於在這個寧靜的海邊小鎮發生的虐殺動物事件，感到相當震驚。

澳洲皇家愛護動物協會(RSPCA)每年在澳洲平均調查約5萬宗虐待動物投訴個案。

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