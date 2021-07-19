虐待同居女友兩貓B 29歲男子屯門被捕

男子涉嫌虐貓被捕。警方前日(7月31日)接獲一名動物義工舉報，疑有人殘酷對待動物，經調查後在屯門拘捕一名29歲男子，涉嫌殘酷對待動物，並檢獲一柄15厘米模型刀(圖2)，疑與案有關，案件交由屯門警區動物罪案警察專隊跟進。



據悉，一名女子向動物義工求助，發現家中飼養的兩隻貓有異樣，一隻貓尾部有2厘米傷口， 另一隻貓出現嘔吐，疑遭人虐待。屯門警區刑事調查隊接手調查案件相信與女事主同住的男友人涉嫌與案件有關，同日在屯門一個住宅單位拘捕該名姓徐男子。

屯門警區動物罪案警察專隊主管梁冠灝表示，被捕男子報稱工人，其犯案動機仍在調查中。涉事的2隻貓為短毛貓，只有數月大，目前情況穩定，已交由愛護動物協會照顧及進一步檢驗，以確定傷勢。

警方稱非常重視及絕不容忍任何殘酷對待動物案件，必定跟進每宗個案，重申殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年，呼籲市民切勿以身試法。