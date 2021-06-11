虐待外傭｜女教師涉虐待菲傭 掌摑腳踢煎鍋虐打多處瘀傷

香港近日再爆出懷疑虐待外傭事件。亞洲移居人士聯盟(AMCB)表示，接獲一名37歲菲籍傭工Eden求助，指受到任職教師的女僱主施虐一年多，包括被以煎鍋拍打、掌摑、抓刮等，令她身上留下多處傷痕，休息日亦被禁止外出。她上月底逃走報警，目前正在菲律賓領事館提供的處所暫住。

亞洲移居人士聯盟發言人Dolores Balladares-Pelaez表示，37歲菲傭Eden首次來港工作，在14個月受僱期間，僱主以防疫為由一直禁止她外出，甚至休息日只可在僱主書房休息2小時，便要繼續工作。工作期間，Eden會因照顧的嬰孩不停哭鬧或吃不完飯餐，而被女僱主虐打，包括掌摑、腳踢、用力擊打她胸膛，導致她無法呼吸，甚至用煎鍋拍打，最嚴重試過連續掌摑逾十次。

Eden默默受虐逾1年，Dolores解釋她是害怕因求助失去工作，平日又不能外出與朋友聯絡，終於上月30日趁機逃離，並到警署報警，但女僱主被拘查數小時後已獲准保釋。

亞洲移居人士聯盟指對事件感到震驚，但亦指這類事件並非新事，要求港府調查事件，確保從速向涉事僱主提出訴訟，又呼籲菲律賓駐港領事館為Eden及其在菲律賓的家人提供支援。

警方表示，沙田警署上月30日接獲一名菲籍傭工報案，指自己上月曾2次在荃灣青山公路一單位被僱主襲擊。經初步調查，荃灣刑事調查隊於上月31日拘捕一名35歲女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，被捕女子已獲准保釋候查，需於6月下旬向警方報到，案件交由新界南總區重案組跟進。