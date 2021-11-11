虛幣奇案｜賣泰達幣遭綁架勒索3千萬 事主被毒打骨折仍逃脫 警拘7人

涉加密貨幣交易罪案愈見頻繁，警方早前更接獲一宗相關的綁架案，一名39歲全職加密貨幣投資者，欲售出約值400萬元的泰達幣，結果被聲稱是買家的綁匪禁錮，更慘遭毒打至手腳骨折，並逼他向家人索取3,000萬元贖金。最終受害人被綁架第7日，趁綁匪一不留神爬窗逃脫，警方人員隨後在附近拘捕2名疑犯，至昨日共拘6男1女，但相信7至8名疑犯仍在逃。

受害男子為一名39歲的全職虛擬貨幣投資者，主要交易泰達幣。西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫指，案發於本月6日上午11時許，綁匪扮成買家，訛稱打算以400萬元向男子購買泰達幣。事主數星期前曾與對方交易，故不虞有詐。

綁匪兇殘打斷手腳防逃走

雙方相約在九龍灣見面後，匪徒藉詞將事主帶至附近一個工業大廈的單位進行交易。受害人進入單位後，數名男子隨即不由分說對他拳打腳踢，鍾雅倫形容，綁匪十分兇殘，以鐵錘及鐵凳等物件施襲，導致受害人身體嚴重受傷，手腳多處骨折，意圖阻止事主逃走。綁匪又逼事主交出手機、手機密碼、網上銀行戶口密碼、虛擬貨幣交易平台密碼等資料，更要求事主以欠債為由，致電家人及朋友籌集贖金。

為逃避警方追查，綁匪多次轉移「藏參」地點。7日凌晨，受害人被蒙眼帶上私家車，先載去一個不知名貨櫃場繼續禁錮，至8日凌晨被帶走，轉移到大埔南坑村一間環境惡劣、狹小簡陋的鐵皮屋內繼續禁錮，匪徒持續襲擊受害人，並再次指示他向親友籌贖金。綁匪起初提出800萬元贖金，後來加至3,000萬元，警方估計他們與受害人相處時，從其口中或其銀行紀錄，得知受害人相當富有，於是不斷抬高贖金。

趁綁匪不備從狹窄窗口逃脫

受害人家人起初以為他只是欠債，直至本月9日深感不妙最終報警求助。西九龍總區重案組在10日接手調查，其後鎖定受害人可能被禁錮的地方，並在附近一帶部署。12日晚上，平時在地下樓層休息的受害人，趁被安排在閣樓休息時，伺機在閣樓一個狹窄的窗口逃走，警方人員隨後在附近拘捕2名綁匪，2日後再拘捕多5人。

行動中，警方合共拘捕6男1女，年齡介乎25至32歲，全部有黑社會背景，分別報稱運輸工、飲食業及無業。其中2名綁匪已被落案起訴，將於今日在西九龍裁判法院提堂。警方正追查其餘綁匪，估計尚有7至8人在逃。事件中，家人並沒有支付任何贖金。不過，由於受害人戶口疑被匪徒修改密碼，目前他未能查閲戶口記錄，不清楚加密貨幣戶口的結餘，警方估計事主虛擬貨幣戶口有損失，不排除戶口內的2,000萬元已遭人轉走。

警方指，留意到近日虛擬貨幣交易有上升趨勢，當中不少匪徒以不同藉口要求對方面對面交易。警方呼籲，市民應利用信譽良好的網上平台交易，避免攜帶大量現金，或與陌生人面對面交易。



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