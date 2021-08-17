虛擬貨幣｜比特幣擺脫頽勢 衝破5萬美元

全球最大虛擬貨幣比特幣向上，根據交易平台Coindesk報價顯示，繼續從3個月前的暴跌行情中反彈。

根據Coindesk的數據，周日晚些時候比特幣價格在50,000美元關口上下徘徊，最新報50,250美元，升幅達2.95%，為5月16日以來最高。

《彭博社》報道，比特幣再度興起，不少人預估它之後將衝上 10 萬美元或更多，不過更多人認為，比特幣這種投機性、不穩定的資產目前正在形成更廣泛的交易區間。

專家：比特幣推向中期目標價5.5萬美元

加密貨幣交易所CEX.IO執行董事阿尼西莫夫(Konstantin Anissimov)表示，目前比特幣的下一個阻力區是50,000美元區間，若更多買家進場，帶動比特幣漲破50,000美元，可能會引發一波買盤，將價格推向中期目標價55,000美元。

比特幣價格在4月份達到了接近65,000美元的峰值，然而，之後市場出現對比特幣批判性的評論，包括比特幣挖礦所消耗能源的環境成本。中國對加密貨幣的嚴厲打擊也打壓了投資者的情緒。比特幣在5月份大跌後，曾失守3萬美元水平。