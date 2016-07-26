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虛擬貨幣｜薩爾瓦多千人上街反對納比特幣為法定貨幣
1 小時前
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虛擬貨幣｜薩爾瓦多千人上街反對納比特幣為法定貨幣
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薩爾瓦多千人上街反對納比特幣為法定貨幣。(AP)

中美洲國家薩爾瓦多總統布基尼(Nayib Bukele) 周一(7日)宣布，承認虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)為該國的法定貨幣之一。薩爾瓦多作為全球首個採用比特幣為法定貨幣的國家，推行首日即遇到挫折，包括比特幣下跌同技術問題，首都聖薩爾瓦亦有逾1,000人上街示威， 反對政府有關決定。

實施比特幣為法定貨幣首日接連遇挫

當地在星期二(7日)實施承認比特幣為法定貨幣首日便出現技術問題，政府推出的比特幣電子錢包應用程式，一度因為太多人下載造成網絡擠塞，暫停運作數小時。比特幣急跌，一度重挫逾18%，跌至4.29萬美元，隨後收復部分失地，跌幅收窄。

逾千名示威者，當中包括學生和基層商戶，他們認為比特幣只適用於大商戶，對於小檔販難以使用。有示威者在最高法院大樓外焚燒車胎，當局派出全副武裝的警員鎮壓。

薩爾瓦多是全球首個承認比特幣為法定貨幣的國家，要求商戶接受比特幣付款。

相關新聞：

薩爾瓦多成首國承認Bitcoin為法定貨幣

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/虛擬貨幣｜薩爾瓦多千人上街反對納比特幣為法定貨幣-283871
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