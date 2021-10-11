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虛驚一場｜手拿古董相機乘客以為炸彈 男子被壓在停機坪地上搜身
2021-10-11
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虛驚一場炸彈驚魂炸彈威脅紐約客機
虛驚一場｜手拿古董相機乘客以為炸彈 男子被壓在停機坪地上搜身
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被懷疑藏炸彈的男子遭壓在地上搜查，其他乘客在一旁觀看。(路透社)
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飛機緊急降落後，機上乘客從滑梯疏散離開機艙。(互聯網)

美國紐約市LaGuardia機場發生炸彈驚魂，美國航空一班載有76名乘客和6名機組人員的客機，昨日從印第安納波利斯飛往該機場，在抵達前，因有乘客報稱有一名男乘客疑藏有炸彈被迫緊急降落，搭客從緊急滑梯疏散。「疑犯」則被壓制在停機坪地上搜身，並遭拘留數小時調查，最後證實是虛驚一場。報道指，該名被懷疑的男乘客拿出古董相機，一名女乘客卻以為那是炸彈。

該女乘客與丈夫和子女同行，見到另一名男乘客觀看短片和古董相機的圖片，開始擔心他是搜尋炸彈製作方法。當那男子拿出古董相機後，她相信那是炸彈，並通知機員。機師向機場控制塔匯報事件並要求緊急降落。一名母親與7歲兒子乘搭了那班客機，稱飛機一落地，機師和空中服務員開始大叫「疏散！疏散！」他們開始從氣墊滑梯離開機艙。從乘客所拍的片段可見，部分人露出一臉疑惑，不知發生甚麼事。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/虛驚一場｜手拿古董相機乘客以為炸彈-男子被壓在停機坪地上搜身-288305
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