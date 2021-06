蛤殼廚餘變身環保塑料 港生發明獲國際比賽金獎

環保議題與大眾生活息息相關,怎樣有效減少垃圾和善用廚餘都是不少科學家研究的問題。香港滬江維多利亞學校的學生就發明了「蛤環保塑料」,並凴此作品獲得「世界青年科學及科技碗 2021」生物及化學組別的金獎,隊伍利用本港常見的蛤殼廚餘,轉化成一種生物,可降解塑膠以解決環境問題。而香港宣道會陳朱素華紀念中學隊伍,就憑著「AR 愛心玩具識別學前讀寫障礙學童」獲得比賽物理及工程組別的金獎,該隊伍研發了一個遊戲應用程式,來辨識兒童是否患有讀寫障礙。



其餘獲獎的隊伍包括來自新加坡華僑中學的隊伍,他們憑「Fabrication of Eco-friendly Cellulose - Reduced Graphene oxide Hybrid Aerogel from Various Fruit Wastes for Water Purification」奪得生物及化學組別的金獎,隊伍透過製作環保纖維,利用果皮淨化水及處理海水污染。至於來自美國的Samyak Shrimali也憑「Sanjeevani: A Novel Automated System for Hospital Acquired Infection Monitoring and Prevention」奪金,他研發了全自動醫院預防感染系統,確保醫院人員的手部衛生合乎世衛要求,大大減低醫院內疾病傳播。

「世界青年科學及科技碗 2021」由香港青年協會主辦,共有106支海外與本地中學生隊伍參加了上週末舉辦的決賽,透過網上直播向全球觀眾展示其創新意念和研究成果,以解決各種社會問題。比賽共有6支香港代表隊伍晉身決賽,其中 2支隊伍分別於總決賽勇奪最高榮譽大獎金獎。比賽亦設有公開投票活動,由即日起至7月4日,觀眾可參閱各隊伍作品和表現,投出心儀的作品,最多票數的隊伍將獲「觀眾最喜愛大獎」。 更多有關投票詳情、得獎名單及作品介紹,可到網站瀏覽。

「Global Youth Science and Technology Bowl」由香港青年協會創意教育組創辦, 比賽旨在為學生提供一個國際舞台,向大眾展示科學研究或發明品,並從中獲得互相交流的珍貴機會,提高青少年對科學與科技的興趣,啓發他們的科技潛能,以創新思維協力解決社會問題。