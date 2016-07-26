行山人士迷路仍拒接不明來電 搜索隊提醒：記得聽電話

當今詐騙電話泛濫，城市人拒接不明來電已成為一般習慣，不過美國有一批行山人士，早前就在山上迷路，而搜索隊雖然一直致電他們，可是他們仍因為搜索隊來自不明來電而拒絕接聽，結果延誤了搜救時間。

美國科羅拉多州的萊克縣搜救隊（Lake County Search and Rescue）透露，上周一(18日)一批行山人士攀登阿爾伯特峰（Mount Elbert），自當日早上9時出發，不過到晚上8時仍未返回。於是搜救隊晚上派出5名隊員到山上容易迷路的地方作出搜救，期間隊員多次以電話致電行山人士，不過都未能接通。

行山人士脫困後歸家

搜救在19日凌晨3時結束，然後到早上7時再派3人在另一處地點搜索。不過到早上9時半，搜救人員收到通知，原來有關人士已返回入住的地點，人員在早上10時回歸。搜救隊表示，該批行山人士一度在夜裡迷路，不過之後成功找到他們泊車的小徑。

搜救隊就在Facebook分享這次搜救，他們提醒攀山者：「一個值得注意的結論是，他們無視了我們重複的來電，因為他們並不認識來電的號碼。」他們指：「如果你的行程超時了，而你開始發現有一個不明來電持續打給你的話，請接電話，這很可能是搜救隊在確定你的安危。」