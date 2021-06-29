行山失蹤｜42歲女子黃煒琳獨自往古洞水塘及麒麟山 電話無人接聽家人報警

再有遠足人士疑似失蹤，一則尋人啟事今日(4日)在社交網站facebook廣泛流傳。洋名Vivian的42歲失蹤女子黃煒琳，身高約161厘米、中等身形、蓄中短啡色髮，估計當時穿着YPL緊身褲、黑色背囊和Reebok行山鞋。她昨日獨自往古洞水塘及麒麟山遠足後不知所終、一直沒有回家，即時通訊軟件最後上線時間為下午1時29分。

帖文提到，Vivian的父母昨日約中午12時看到女兒離家，當時Vivian表示「行山後會回家食晚飯」，惟雙親待至晚上9時仍未見女兒回家，致電她亦無人接聽，家人現已報警求助。政府飛行服務隊傍晚派出直升機，飛往古洞水塘及麒麟山一帶搜索，亦有警員帶同警犬登山尋找。

啟事末段提到，如有任何關於Vivian的消息，請即時致電Wellton黃小姐+61 430325632或Billy 9250 8868。