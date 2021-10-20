特首會同行會命令公司註冊處 將支聯會從公司登記冊中剔除

特首會同行政會議，命令公司註冊處長將支聯會從公司登記冊中剔除，指支聯會「五大綱領」涉顛覆國家政權。

指「結束一黨專政」綱領是結束中共領導

政府表示，支聯會堅持和宣揚的「五大綱領」，包括「結束一黨專政」，客觀涵義就是結束中國共產黨的領導，而支聯會一直積極持續通過活動推動綱領。行政會議認同警務處長蕭澤頤和保安局長鄧炳強的看法，同意支聯會的運作，是謀求推翻屬《憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，旨在顛覆國家政權，無可避免會威脅或削弱中國維護國家安全和維持公共秩序及公共安全的能力，如果支聯會是《社團條例》所適用的社團，支聯會將可被保安局長禁止運作或繼續運作。

解釋是對言論自由權利施加必要限制

政府指，禁止支聯會運作，是對於自由結社和自由發表言論或表達的權利施加的必要和相稱限制，政府有需要從速依法採取措施，以盡量減低支聯會可能帶來的危害國家安全風險。

相關新聞：