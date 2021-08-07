街坊街里傍晚閒聊數百年傳統 西班牙小鎮申列世界遺產

西班牙大部分地區的民眾在夏季晚上都習慣，在傍晚帶著椅子到街上與街坊聊天，現在西班牙南部一個小鎮正尋求讓聯合國承認這一項已有數百年歷史的傳統習俗為「文化寶藏」。

強調是面對面談話機會 與社交媒體不同

阿爾加鎮(Algar)目前約有1,400人居住，市長桑切斯(José Carlos Sánchez)表示，這樣做是為了保護數百年歷史的習俗，免受社交媒體及電視威脅，強調「這是人們可以面對面談話的機會，與社交媒體完全不同」。他最近申請將這一習俗添加到聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄中，希望能與「拿坡里pizza製作」、「芬蘭桑拿文化」以及「波士尼亞割草比賽」一樣受到重視。

一股「社區意識」會在無形中形成

桑切斯坦承他們的習慣只是隨興及平凡的聚會，但這些聚會長期以來一直為人們提供避暑機會，他將其視為維護傳統的一種努力，並希望讓每個人多往戶外活動，而不是在家裡玩手機或看電視。他本人也經常在82歲母親家門口度過溫暖的夏日夜晚，他很快列出「戶外休閒」的好處，從關閉冷氣節省電力，到與鄰居分享當天八卦或新聞等，一股「社區意識」就會在無形中形成。他認為夜間聊天還有助心靈上的釋放，在人們對心理健康擔憂加劇之際，他指民眾走上街，分享其故事及問題，鄰居會嘗試幫助，得到的是治愈。

鎮民對申請世界遺產反應熱烈

目前阿爾加鎮居民對申請世界遺產反應熱烈，也正等待有關後續步驟的回應，但桑切斯預計這將是緩慢的過程、可能需要數年時間。而他對這習俗文化意義的探索產生了一個意想不到的好處－來自全國各地媒體蜂擁而至的報道。

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