被呼鬼佬｜索償20萬及被裁後收入損失 前外籍員工告禮頓種族歧視

禮頓建築(亞洲)的一名前外籍爆破工程主管，聲稱為禮頓工作時遭同事歧視稱呼作「鬼佬」，並遭「架空」，指公司經常於其休假時開會，上司會指示其下屬代替開會，事後亦沒補發會議紀錄，向上司反映後被裁。申索人認為涉種族歧視，而被解僱與其不諳中文有關。他早前入稟向禮頓索償20萬元、被解僱後的收入損失，以及道歉與承諾不再犯，案件昨於區域法院(圖)開審。

申索人Haden, Francis William，答辯人為禮頓建築(亞洲)(LEIGHTON CONTRACTORS(ASIA))。入稟狀指，申索人於2016年8月獲聘為爆破主管，在工作期間曾聽到同事以「鬼佬」稱呼自己，又認為因為不諳中文而被針「架空」；又認為上司有意將其排除工程相關會議，或選自己休假時開會，亦會指示其下屬代替開會，惟自己身為爆破組主管，卻沒有接獲會議紀錄。

答辯方指相關事務在申索人休假期間完成，毋須通知原告；又認為申索人不協助或詢問下屬，無進一步了解事件便向管理層投訴，是不負責任；種族的歧視情況純屬猜測、無中生有。申索人強調，種族歧視並非自己猜測，向上司投訴後亦於月內被解僱，要求答辯人「禮頓」針對情感傷害賠償20萬元、被解僱計起的收入損失，就事件發聲明道歉，以及承諾不會再犯。

其上司出庭答辯，稱忘記是否有同事稱申索人「鬼佬」，惟認為屬慣常口語，曾與不少外國人合作也如此稱呼，不認為有貶義，並指很少用「外國人」稱呼外籍人士；亦未聽過申索人曾反映不被尊重。他又指，工地要長期維持正常運作，所以沒有等申訴人復工便開會了解進度。

被呼鬼佬｜索償20萬及被裁後收入損失 前外籍員工告禮頓種族歧視