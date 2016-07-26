被官媒點名批評 「王者榮耀」禁未成年者晚十朝八打機

遭內地官媒《新華社》點名批評的騰訊旗下「王者榮耀」發布新規則，規則未成年用戶每天晚上10時至早上8時禁玩，國家法定節假日每日限玩2小時，其他時間每日限玩1小時。至於12周歲至16周歲的用戶，單次充值上限50元人民幣，每月充值上限200元人民幣，而16周歲以上未成年用戶，單次充值上限100元人民幣，每月充值上限400元人民幣。「王者榮耀」解釋，新規則希望可以幫助孩子建立健康的遊戲習慣，同時也盡量避免因為孩子的遊戲行為可能導致的家庭矛盾。

昨日，官方《新華社》旗下《經濟參考報》周二發文，指網絡遊戲危害社會，形容為「精神鴉片」及「電子毒品」，更點名批評騰訊的「王者榮耀」，一度導致手遊股急挫，其後文章遭到修改，刪除「鴉片」及「電子毒品」等字眼。

此外，內地另一官媒《人民日報》海外版亦發文，稱要求加強保護年輕人的網絡世界，指新媒體時代，對未成年人的網絡保護不但防沉迷，亦要對監管網絡內容、家庭上網教育、互聯網企業針對性保護機制有更高要求。

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