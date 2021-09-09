鄧炳強批向囚徒播種危國安 612基金：對官員曲解深表遺憾

保安局長鄧炳強前日在立法會批評，612人道支援基金寄信予在囚者或還押者「叫他們繼續抗爭」，在監獄散播危害國家安全種子。612基金今日在fb發文表示，對於人道支援工作性質被政府官員曲解，深表遺憾。

612基金：支援工作與一般社福機構無異

612基金補充，該基金成立宗旨是為受反修例事件影響的傷者及被捕者，提供法律、醫療、情緒支援費用等人道支援，而作為人道支援的一環，基金會以書信聯繫相關還押或在囚者，包括書籍支援、遙距課程及學習資訊、坊間定期整理社會資訊之訂閱方法等，強調支援工作與一般為在囚者提供服務的社福機構無異，目的為協助囚友能盡早適應獄中生活及更生。

612基金另指，截至昨日，其銀行戶口結餘約為744萬元，另由於網上捐款平台所收集的款項已無法存入基金銀行戶口，將退回9月3日中午12時至9月7日下午3時期間的捐款。

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