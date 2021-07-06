被揭讓初受訓醫生負責高難度手術 威院承認事件

今日有傳媒報道，威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管上月批准一名正接受首年專科培訓的女醫生，於一名腫瘤病人的手術中，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。該病人手術後傷口出現滲漏，需要留醫一個月。威院下午證實事件，並稱已成立專責小組審視，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。

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威院表示，上月9日有一名病人進行胰十二指腸切除手術(Whipple operation)，參與該手術的包括肝膽胰外科主管、一名顧問醫生、一名副顧問醫生及一名正接受首年外科專科培訓的醫生。期間，該名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下，為病人進行膽管迴腸吻合程序。病人手術後因其他傷口縫合處出現滲漏，需要留醫。

涉事醫生曾於手術中途離場

據了解，涉事外科主管為中大醫學院教授吳國際。他曾任職與港大醫學院，2017年被揭於手術途中離場，導致手術延誤3個小時，最終不獲港大醫學院續約。他於2019年中大醫學院聘請為肝膽胰外科教授，現時亦是威院肝膽胰外科主管。

中大醫學院稱，事件至今未接獲任何投訴。威院則指，將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所做的手術難度與其專業水平相稱。