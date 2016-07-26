被輕視至穩定象徵 默克爾成傑出領袖

67歲的默克爾自2005年起出任德國總理，她放棄尋求第5度連任，結束其16年執政。她可說是世界最成功領袖之一，在她任內，英國首相換了5人、法國總統換了4人，意大利總理更換了7人，與她交手的美國總統也有4人。在東德成長、科學家出身的她在政治生涯中力證自己的實力，卻曾遭其他國家的男性領袖看輕，甚至想侮辱她，包括俄羅斯總統普京2017年曾帶著一隻拉布拉多犬與她會面，而很多人都知默克爾因曾被狗咬而怕狗，普京之後稱無意嚇怕她。美國上屆總統特朗普也曾說默克爾愚蠢，意大利前總理貝盧斯科尼因講電話，更要她等了15分鐘。

有評論認為默克爾遭男性領袖低估。她成為德國首位女總理時，被認為沒有從政經驗，也欠缺魅力。德國最多人閱讀的《圖片報》稱她為「德國小姐」，甚至在基民盟，黨友也稱呼她為「那女孩」。其他領袖認為默克爾只是政壇「過客」，政敵也認為基民盟遲早會找到合適的男領袖取代她，但她卻成為國民口中的「媽媽」和穩定的象徵。她帶領歐洲度過08年全球金融海嘯、歐元債務危機，惟在2015年向敘利亞難民大開門戶令她民望受挫，而她近年出席活動時曾全身震抖，令外界關注其健康狀況。

被輕視至穩定象徵 默克爾成傑出領袖