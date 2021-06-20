襲擊｜黑衣漢東京地鐵站潑腐蝕液體 22歲男面部嚴重灼傷

日本一名男子昨晚在東京一個地鐵站淋潑腐蝕液體，導致2人受傷，其中一名男傷者面部嚴重灼傷，醫生指需治療半年，另一名女子則腿部受輕傷。疑犯行兇後逃離現場，警方公布閉路電視畫面，追查其下落。

日本放送協會(NHK)報道，案發於當地時間晚上9時許，一名穿黑衣的男子在東京港區的白金高輪地鐵站內，突然追上一名正乘搭扶手電梯的22歲男性上班族，瞬間向他潑腐蝕液體，男子面部等嚴重灼傷，其後送院治療。附近一名34歲女子因踩到地上的硫酸滑倒，腿部受輕傷。

黑衣男犯案後逃離車站，警方正追緝他。警方分析案發現場閉路電視畫面，確認疑犯年齡介乎30至50多歲，身高約1.75米，身形魁梧，穿著黑色POLO恤和長褲，戴黑色棒球帽及口罩。

尾隨目標施襲

疑犯犯案前戴上手套，拿著裝著腐蝕液體的玻璃樽，走出驗票閘門後尾隨男傷者，然後跑到他前面潑酸。

警方研判，疑犯與男傷者可能有積怨，呼籲民眾提供線索協助調查。