西九龍「大城小區」地區遊 老店潮玩文化藝術新體驗

香港富有獨特文化及城市面貌，不乏老店作時代見證，它們同時更可以「潮得起」，把傳統工藝以新姿態呈現，又或把「上咗年紀」建築物改變用途，並注入藝術元素，一邊透過產品或一磚一瓦訴說地道的人和事，一邊展現其「老而彌堅」的活力。旅發局推出「香港．大城小區」—「西九龍」地區遊推廣，冀把油麻地及佐敦的人文社區面貌與西九文化區連結，作為疫後旅遊推廣的起步點之一。

廖孖記潮煮腐乳卡邦尼意粉

百年老店「廖孖記」扎根油麻地，以傳統石磨工藝，搭配家族秘方製作豆製品，近年更研製多款新穎獎料，例如魚蛋醬。最近，「廖孖記」又以自家研製的蒜蓉腐乳醬，代替芝士，潮煮中西合璧的「腐乳卡邦尼意粉」，甚受歡迎。第四代傳人廖晃業表示，疫情陰霾下市民心情難免「麻麻」，冀推廣活動令大眾記得香港擁有很多值得欣賞的地方及店舖，重拾開心。

祥盛檀香扇莊推電薰香爐

同區另一經營逾半世紀老字號「祥盛檀香扇莊」是碩果僅存的檀香扇店，第二代掌舵人羅業強指，全手工製造檀香扇，受人手及原材料短缺影響，發展空間有限，更可說「買一把少一把」，冀藉時下「品香」潮流，推出電薰香爐、自製小香爐等吸引喜歡瑜珈運動、打坐的年輕一輩，減輕都市人生活及工作壓力，同時讓更多市民了解有關檀香傳統手工藝行業。

東南樓提供藝術共享空間

區內又有前身是海鮮酒家，後來改建成藝術酒店的「東南樓」提供藝術共享空間、展出古董等機會；另有功能多變、曾為「卜卜齋」、診所等的法定古積天后古廟，現為自助書店「油麻地書院」等具文化體驗地帶。旅發局有見藝術文化旅遊的新趨勢，延續「香港．大城小區」項目，今個月推出「西九龍」推廣，又在西九龍化區以國際裝置藝術展配合，在油麻地、佐敦及西九文化區範圍推出5條主題漫步路線，涵蓋50個包括以上景點及點舖，邂逅古今建築、認識傳統手作、美食等，冀通關之前先讓市民重新認識和欣賞西九龍，繼而內地與海外旅客推廣，有關電子版地圖今日上載至旅發局網站「西九龍」專頁。