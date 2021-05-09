西九龍法院收可疑粉末信 政府：絕不容忍恐嚇司法人員

西九龍法院大樓收到可疑粉末信。警方今日(11日)下午4時接獲法院大樓保安報案，指收到一封可疑信件，信內有白色粉末。爆炸品處理課人員到場檢查，並疏散約10人，經調查後相信該些粉末沒有危險成分，已檢走作進一步檢驗。

案件列作刑事恐嚇，交由深水埗警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。據了解，該封信件寄予暫委法官張潔宜，經檢查後有關粉末懷疑為哥士的粉末。

律政司強調法院審判不受干涉

對於司法機構接獲一封恐嚇司法人員的信件，律政司晚上發表聲明，指《基本法》第八十五條明確指出，本港法院獨立進行審判，不受任何干涉。法官必須依據法律和證據處理案件，若有法官因履行司法職能而遭受恐嚇，港府重申絕不容忍這種目無法紀及損害法治的惡行，警方必定會嚴正執法。律政司並警告，根據《刑事罪行條例》第二十四條，威脅他人使其人身遭受損害，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年，任何人都不應以身試法。