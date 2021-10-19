M+博物館｜下月開幕 頭炮香港展有皇帝又有變型屋

西九文化區的M+身為亞洲首間全球當代視覺文化博物館，在中央政府《十四五規劃綱要》支持下，有助香港進一步發展為中外文化藝術交流中心；其中一個開幕展有追溯戰後到千禧變革的展覽「香港：此地彼方」。展品除了必定有的流行文化元素，當中亦有涉及各範疇的社會議題，例如非常現實的住屋問題、相對沉重的越南難民、六七暴動等，亦將張智強的《變形蝸居》以金屬一比一還原，到底如何用最少的空間做最多的事？

文：香詠倫 相：莊振邦

「香港：此地彼方」將於11月12日正式對外開放展出，展覽以個人及群體的歷史，分為此地、身份演繹、地方及彼方4個章節。M+早前安排傳媒預覽，一踏入展館，迎面就是已故「九龍皇帝」曾灶財的巨型作品——由攝影工作室拆下的兩扇木門，與以九龍地圖為紙的墨寶，今日藏於西九文化區，M+香港視覺文化策展人彭綺雲(Tina)覺得「特別有意義」。

「住得好唔一定要大」

展覽有多件藏品，細至一幅畫，大至一艘「劏船」，甚至巨如一間逾340方呎的民居——張智強(Gary)受邀將其自幼居住的寓所，以金屬一比一重製成《變形蝸居》。這個蝸居展示Gary如何活用空間，除了普通的「收牀成牆」、工作枱拉成飯枱等，他亦將整個廚房藏於電視牆後，把這面牆拉開行向灶面，背對的竟是藏酒吧枱。Tina想藉此帶出，「要住得好唔一定要大空間」。

至於面對《港區國安法》有否重新檢視展品，有否納入與「雨傘運動」、「反修例浪潮」等近年重大事件有關的展品，整個策展理念及定位為何等，請留意明早《am730》發布的足本報道。

西九M+博物館下月開幕 頭炮香港展有皇帝又有變型屋