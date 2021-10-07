西九M+博物館以巨型LED幕牆倒數開幕

西九文化區的M+博物館將於11月12日(周五)正式開幕，M+大樓的南面LED幕牆由即日起開始倒數至當日。M+的LED幕牆高65.8米、寬110米，於每晚6時至11時展示博物館的內容訊息、館藏影像、特別委約創作的藝術品，以及其他與M+相關的內容。西九文化區指，LED幕牆以視覺畫面配合M+博物館的節目，令朝向維多利亞港與香港島的都市景觀更豐富多姿，加強M+與香港「城中一隅的連繫」。

西九文化區是全球規模最大的文化項目之一，願景是為香港在濱臨維多利亞港、佔地40公頃的填海土地上，創造一個多姿多彩的新文化地帶。文化區內設有製作及舉辦世界級展覽、表演節目和文化藝術活動的各類劇場、演出空間和博物館；並將提供23公頃的公共空間，包括長達2公里的海濱長廊。

而M+是嶄新的博物館，致力於收藏、展示及詮釋20及21世紀的視覺藝術、設計建築、流動影像，以及香港視覺文化。西九文化區指，位於文化區的M+博物館，規模可媲美世界知名的現當代視覺文化博物館，「矢志於躋身世界頂尖文化機構之列」；並冀以香港中西薈萃的歷史特色為基礎，「從身處的此時此地出發，為21世紀亞洲創立一座別樹一幟的新型博物館」。

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