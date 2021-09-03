西九M+博物館11月開幕 首年港人免費參觀

西九文化區M+博物館終於敲定於11月12日正式開放，將展出約1,500件藏品，提供33個展廳和其他展覽空間。為慶祝博物館開幕，持有效身份證明文件的香港居民，可於開幕首12個月內免費參觀M+展廳展覽。M+正價入場費成人票為120元；7至17歲兒童、年滿60歲的長者、全日制學生和殘疾人士及其陪同者可享半價優惠；6歲或以下兒童則免費入場。

M+的開放時間為星期二至日上午10時至下午6時，公眾假期休館，而逢星期五延長開放時間至晚上10時。

開幕展設6個專題展覽

博物館的開幕展由6個專題展覽組成，展示博物館由2012年開始蒐羅的M+藏品系列內的視覺藝術作品、流動影像作品、設計品、建築項目、檔案藏品。除主要展廳外，M+將在大樓不同公共空間如M+幕牆、大台階、工作室、天台花園和「潛空間」展出一系列委約作品。

剛獲續任的西九文化區董事局主席唐英年表示，M+的開幕對西九文化區和香港的意義重大，能鞏固香港作為世界領先藝術文化樞紐的聲譽，強調團隊必定會將M+打造成為本港、亞洲和國際訪客必到之處。