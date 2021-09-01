西安地鐵扯爛女乘客衣服事件處罰出爐 央視：不能各打五十大板了事

西安地鐵保安強拖女乘客落車，以致對方衣不蔽體的風波仍未平息，西安市公安局今日通報調查結果，證實涉事姓郭女子因在車廂內講電話聲浪較大，被對面姓陳男子提醒注意言行，兩人隨即口角，並引發輕微肢體衝突；姓陳保安到場制止，並要求兩人下車處理，但郭女拒絕，持續大吵大鬧，擾亂地鐵公共秩序，保安遂強拉其落車並造成其「部分身體暴露」，而郭女隨後返回車廂，自行整理好衣服後，在其他車站落車並自行離去。

保安停職 爭執雙方批評教育

西安市公安局批評，涉事保安處置突發事件過程中「不冷靜、方法簡單粗暴，造成惡劣影響」，但強調「不構成違法犯罪」，責令所屬公司將其停職調查。至於爭執雙方郭女和陳男則擾亂了地鐵公共秩序，但「情節輕微」，由公安機關給予批評教育。涉事保安目前已被停職。

網民：連最起碼的道歉都沒有

不過，不少內地網民對此處理結果感到不滿，認為「連最起碼的道歉都沒有，還叫處理了，真氣人，看不下去了」、「請問西安地鐵是不是以後你們的保安打了人就可以用一句工作方法粗暴就可以解釋過去了？」亦有網民指，「如果你家女性是潑婦，在公眾場合大聲喧嘩，別人勸她，她不但不聽，還吵架、打架，被扒了也是活該」，惟這句惹來更多網民抨擊稱，「不聽就可以把衣服拽得所剩無幾？」、「潑婦就能當街扒光了嗎？這就是你所謂的普世價值？」、「先不說有錯沒錯，動手就是不對」。

央視：要釐清事件的責任歸屬

官媒央視也質疑，「既然通報提及女乘客擾亂治安『情節輕微』，就說明保安強行拽其下車的舉動並無必要，那麼『不違法』的依據是甚麼？」央視認為，終止輿論爭議的唯一方法，是釐清事件的責任歸屬，讓相關人士依法承擔責任，「多一些合規合理，多一份溫度擔當，讓公眾看得懂、信得過，而不是『各打五十大板』了事」。

地鐵營運公司7名負責人被問責

另外，西安市紀委監委調查事件後通報，經營西安地鐵的西安市軌道交通集團及其營運分公司，在工作中服務群眾意識不強，對相關人員教育培訓不經常，日常監管存在漏洞，保安人員履行職責不文明不規範；事發後調查核實情況不深入不全面，工作作風不嚴不實，反思反省不深刻。西安市紀委監委表示，給予西安市軌道交通集團及其營運分公司3名相關負責人黨內警告處分，1名相關負責人調離工作崗位，2名相關負責人誡勉談話，1名相關負責人談話提醒。