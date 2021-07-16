西歐水災｜默克爾到重災區視察 比利時救援行動將告一段落

西歐上周發生的水災昨增至190人死亡，當中157人來自德國西部，為該國近60年來最大自然災難。總理默克爾到國內其中一個重災區、萊茵蘭-普法爾茨州的舒爾德村視察，並與災民及救援人員交談。

德國科隆以南的阿爾魏勒(Ahrweiler)為重災區，該處約有110人死亡，隨著洪水退卻，救援人員清理現場，恐死亡人數會上升。

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默克爾形容，洪水造成的破壞超現實，令人非常震驚，幾乎可以說，德語中無任何字詞能夠形容，但她同時見到令人難以置信的安慰，看到民眾如何團結互相幫忙。默克爾承諾盡快提供援助，協助當地重建，又說世界必須更迅速應對氣候變化問題。

德國財政部長舒爾茨表示，將在周三(21日)的內閣會議上，提出一項3億歐元的緊急援助計畫，而後將提出數十億歐元的大規模災區重建計畫。

比利時當局指清理災區及統計損失是當務之急

比利時洪災死亡人數增至31人，失蹤人數增至163人。《法新社》報道，比利時危機中心周日晚表示，洪災地區不會再發生危險，救援行動將告一段落，但一些地區的搜救行動仍會繼續，清理災區及統計損失是當務之急。

比利時南部與東部受創最嚴重，警方在當地挨家挨戶清點，清查尚未確認的遇難者。

由於電力供應中斷，手機電池耗盡的居民陷入孤立無援，不少送醫救治的傷者身份不詳。截至目前，當地有逾3.7萬戶仍停電，另有3,600戶天然氣供應中斷。