西灣河首推市建局先導調查 收集業主期望涉250樓宇

新一份《施政報告》提到，面對樓宇急速老化，當局會從多方面入手加快重建更新步伐。市區重建局行政總監韋志成今日(17日)發表網誌，指除把「需求主導」概念融入「規劃主導」的市區更新模式外，並會試行新的操作模式，即先透過「市區更新需求先導調查」，收集大廈業主對重建的意願，然後納入地區規劃中一併考慮。他透露，西灣河舊區一帶將率先進行「市區更新需求先導調查」，合共涉及24公頃土地內的約250幢樓宇。

西灣河筲箕灣道兩旁樓宇納研究

有關調查將針對分布在筲箕灣道兩旁、樓齡逾30年的約250幢樓宇，可行性研究範圍涵蓋東至柴灣道、西接英皇道的土地。韋志成稱，挑選這個區域的原因有3個，包括範圍相比油旺、荃灣和深水埗等地區研究為細，較易處理，其次是區內涵蓋不同類型樓宇，私人樓宇之間亦攙雜部份合作社樓宇，以及區內有不少老舊社區設施和未被善用的土地、閒置用地，如公廁、垃圾站和露天停車場等。

市建局調查問卷分兩部分

韋志成指出，問卷調查主要分為兩大部分，首部分是邀請業主填寫單位的基本資料，屬自住、出租或空置，第二部分則是收集所屬樓宇的現況，包括是否已成立業主立案法團、已聘請物業管理公司及有否升降機、劏房和失修等問題。市建局亦會透過調查，了解業主對單位或樓宇未來納入舊區更新的意見，如是否希望重建或進行復修工程等。他預計問卷調查今年年底完成，最快明年展開詳細數據分析工作，配合整個地區的可行性研究一併審視，並納入在規劃儲備內。

至於暫無需要重建的樓宇，韋志成稱市建局團隊將應用另一項「樓宇復修新策略」的建議，以持分者為本的推廣策略，加強業主對樓宇定期維修以至採取預防性維修的認知，減慢樓宇需重建的壓力。

西灣河首推市建局先導調查 收集業主期望涉250樓宇