西班牙前國王涉貪流亡 再被前情婦告騷擾監視

西班牙前國王卡洛斯一世(Juan Carlos I)被貪污醜聞纏身，去年已離境流亡到其他國家居住，現時正受到瑞士方面調查。最近更被德國籍丹麥裔前情婦告上法庭，指控他騷擾及監視。

《美聯社》報道，德國籍丹麥裔女商人Corinna Larsen是卡洛斯一世的前情婦，過去二人有長期關係，她的公關公司日前證實，Corinna Larsen在英國指控卡洛斯一世監視並騷擾她，已要求倫敦法院對卡洛斯一世發出限制令，並就他涉嫌騷擾提出損害賠償。

卡洛斯一世的律師沒有回應有關報道。

傳情婦不願歸還轉移款項而決裂

卡洛斯一世近年身陷貪污醜聞，早在2020年8月3日便對外宣布離開西班牙，前往另一國家居住，而目前被指正身處阿聯酋。而瑞士檢方目前正在調查沙特阿拉伯已故國王阿卜杜拉(King Abdullah)向卡洛斯一世轉移的數百萬歐元。

外媒指，調查人員懷疑卡洛斯一世隱瞞，將該筆款項的一部分，轉移給據報住在倫敦的Corinna Larsen。外媒指出，看來Corinna Larsen不願將錢退還給卡洛斯一世，是導致他們決裂的原因。