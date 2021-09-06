西班牙拉帕爾馬島火山爆發 士兵協助萬人疏散

西班牙加那利群島的拉帕爾馬島有火山爆發，噴出岩漿，大量濃煙和火山灰噴上半空，當局派遣士兵到當地協助疏散大約5,000至1萬名居民及遊客，暫時沒有收到傷亡報告。

官員表示，火山共有5個噴發點，當中兩個噴出岩漿。電視畫面顯示，山頂有巨型煙柱噴出，岩漿並引發山火。

西班牙警方和國民警衛隊派出直升機和200多名救援人員前往事發地點，協助疏散島上村莊內的弱勢社群及一些農場牲畜。

報道指，西班牙首相桑切斯推遲去美國紐約出席第76屆聯合國大會，趕往拉帕爾馬島指揮及協調救援工作。桑切斯表示，有足夠資源應對，民眾毋須憂慮。

當地對上一次爆發於50年前

今次是拉帕爾馬島自1971年來首次出現火山爆發。當地過去一周發生逾千次地震，火山爆發前的一次強度更達到4.2級。

火山專家指，拉帕爾馬島上次火山爆發，持續了超過三星期，預計今次爆發會噴出1,700至2,000萬立方米熔岩，但未知會維持多久。