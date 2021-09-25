西班牙火山島爆發430民居被毀 專家指或持續3個月

西班牙拉帕爾馬島火山爆發至今已逾一星期，但仍有岩漿從地底湧出，並向島的南北兩面流出，其中一方更以每小時逾100米的速度往海邊移動。至今已令430棟建築被毀，島上8.5萬居民中，有6,000人要撤離。有專家估計，火山爆發或會持續3個月。

位於非洲西北大西洋海岸，加那利群島的拉帕爾馬島，在上周日(19日)爆發之後，當地機場仍然封閉。有當地電視台拍到，位於當地一個小鎮Todoque上的一間教堂，被岩漿慢慢吞噬，該教堂在上周爆發時曾避過一劫。有傳媒就指，新的岩漿速度比起上周還要快，每小時達100米。

應急部門的技術總監Miguel Angel Morcuende在記者會上就指，目前仍未完全處於完全的警告狀態，島民的生活仍然持續，但是爆發還是有影響居民生活。有科學家就表示，爆發有可能持續多3個月，Morcuende又指，火山爆發的聲音足以使窗戶破裂，故呼籲居於岩漿流附近5公里的人遠離窗戶。

官方雖然表示火山灰不影響公眾健康，但是清理時有可能危險肺部及眼睛。當局容許160個受災人士返回家園，另外有部分居民則獲准返回家中收拾物品。

島上目前有接近6,000人受災，並且有約430間房屋，包括教堂。拉帕爾馬島對上一次爆發是1971年。