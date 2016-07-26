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西環的士司機被殺　業界促准裝分隔板攝錄機
9 小時前
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西環的士司機被殺　業界促准裝分隔板攝錄機
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西環的士司機被殺，業界促准裝分隔板攝錄機。(資料圖片)

西環的士司機周二(12日)凌晨被人以菜刀襲擊頸部，導致大量出血死亡。事件再度掀起大眾對的士司機安全的討論，汽車交通運輸業總工會的士司機分會等組織今日(15日)下午到西九龍政府合署向運輸署遞交請願信，促署方批准的士車廂安裝分隔膠板及攝錄機合法化。

工會表示，雖然政府沒有反對的士車廂安裝膠板，但由於沒有相關法例保障，加上膠板並非原廠配件，司機一般驗車前會先拆除膠板，但程序繁複，因此愈來愈少司機會安裝，而且若發生意外，保險公司或會以此為理由不作賠償。工會指出，亦有部分司機擔心被警方檢控非法改裝車輛，因此冀政府訂立法例保障。

安裝攝錄機易惹爭拗

至於安裝攝錄機方面，工會指出目前未有法例保障，容易引起乘客與司機爭拗，期望當局訂立清晰指引。工會建議，容許安裝攝錄機拍攝司機和乘客背部，可保障司機安全亦可顧及私隱，萬一發生事故，警方都可翻查紀錄片段以助調查。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/西環的士司機被殺　業界促准裝分隔板攝錄機-288822
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