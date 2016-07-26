西環的士司機謀殺案 警：疑兇不識死者 調查犯案動機

一名48歲的士司機於周二(12日)清晨在西環東邊街遭割頸謀殺，警方鎖定目標後，兩度發布混血疑犯照片全城緝兇，在情報分析及熱心市民舉報下，周三晚在南丫島拘捕疑犯。警方指，初步相信疑犯獨立犯案，不認識死者，無精神病醫療紀錄，但不排除有相關問題，犯案動機有待調查。據悉有人否認指控。

草叢檢防刺背心摺刀

涉嫌殺害的士司機的31歲的蔡姓疑犯，據悉名為蔡南生，於周三晚上8時半在榕樹灣碼頭附近落網，據指被捕時無反抗，身上並無武器，但警員在附近草叢檢獲一件黑色防刺背心及一把長約9厘米的摺刀，不排除與被捕人有關。他昨凌晨由水警輪押返西灣河水警基地問話。

港島總區重案組第一隊總督察謝子坤昨凌晨2時交代案情時指，疑犯的犯案動機未明，不排除任何可能，包括是否受人唆擺、有否同黨、是否有精神問題等。警方調查發現，疑犯登上的士後僅一分鐘便離開的士逃去，但的士行車記錄儀並未實質記錄到事發經過及原因，未知當時在車廂內情況，警方在分析資料，得悉事發時有途人及其他車輛經過，呼籲目擊者或其他車cam錄得事發經過，盡快與警方聯絡。

(新聞詳見A2)

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