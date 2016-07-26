西環的士司機遭劈頸亡 疑犯暫被控謀殺明提堂

西環的士司機周二(12日)凌晨被人以菜刀襲擊頸部，導致大量出血死亡。警方翌晚於南丫島拘捕31歲蔡姓男疑犯，他今日(15日)暫被控謀殺罪，明早於觀塘法院提堂。消息指，疑犯不承認殺人，但承認警方在案發現場檢獲的證物屬於他，包括菜刀、背囊等。

遇害的士司機韋劍雄(48歲)已駕駛的士逾10年，右頸近大動脈位置有被利器割傷痕跡，傷口約7厘米長、1至2厘米深，導致大量失血，警方懷疑為致死原因。死者親友今晨9時到域多利亞公眾殮房，辦理認屍手續，各人神情哀傷，逗留約1小時後離開。

案發當日早上，警方在附近大廈天台檢走一個背囊、染血口罩及一把染血菜刀，刀鋒長16厘米，連柄共長25厘米，相信與案件有關。警方表示，翻查死者遇襲片段，認為疑犯「相當暴力」。

警：疑犯不認識死者

據了解，被捕男子名為蔡南生，於周三晚上8時半在榕樹灣碼頭附近落網，據指被捕時無反抗，身上並無武器，但警員在附近草叢檢獲一件黑色防刺背心及一把長約9厘米的摺刀，不排除與被捕人有關。警方表示，經初步調查發現，疑犯不認識死者，目前仍在調查犯案動機。

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