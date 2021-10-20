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覆蓋中國全境 可攜核彈頭瞄準北京上海等 印度成功試射洲際導彈 (有片)
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中印中印關係軍事洲際導彈洲際彈道導彈高超音速高超音速導彈航天器中印角力中印摩擦烈火5型
覆蓋中國全境 可攜核彈頭瞄準北京上海等 印度成功試射洲際導彈 (有片)
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網上流傳「烈火5型」今次試射片段。(互聯網)
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網上流傳「烈火5型」今次試射片段。(互聯網)
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「烈火5型」過去曾作多次試射，圖為2013年在印度國慶巡遊展出。(美聯社)

印軍周三成功試射可攜核彈頭的「烈火5型」(Agni5)洲際彈道導彈，其射程達5,000公里，足以覆蓋中國全境，所有大城市均在射程內。該導彈並非首次試射，但時值印度在多方位與中國較勁、雙方近期屢爆邊境摩擦，加上早前有報道聲稱中國曾試射高超音速導彈，分析認為有向中國示威之意。

印度國防部稱試射結果「準繩度非常高」

是次試射於晚上約7時50分，在孟加拉灣卡蘭島(APJ Abdul Kalam Island)進行，導彈最終落在灣內。印度政府聲明指，「烈火5型」採用三級固體燃料發動機，可打擊最遠5,000公里的目標，試射結果「準繩度非常高」。印度當局強調，該國一貫政策是維持最低威懾力，承諾不會率先發射導彈。

美聯社指，印度本來已有打擊鄰國巴基斯坦全境的能力，而自九十年代與中國競爭轉趨激烈起，持續發展中長程核彈及導彈系統，加強防衛能力。「烈火5型」是印度自家製的首枚洲際彈道導彈，約在10年前首次射試，過去曾合共試射最少5次，據報可攜帶1,000至1,500公斤的核彈頭。該導彈的射程雖有5,000公里，但較一般洲際彈道導彈(ICBM)的最少5,500公里射程稍短。

印媒︰提高對中國的核威懾力

今次試射後，印度傳媒《印度快報》(The Indian Express)隨即把「烈火5型」與中國較早前被傳曾試射高超音速導彈，相提並論；印度斯坦時報(Hindustan Times)則形容是提升對中國核威懾力的最要一步。中國外交部曾澄清，被傳的高超速導彈試射只是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，而不涉及高超音速導彈。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/覆蓋中國全境-可攜核彈頭瞄準北京上海等-印度成功試射洲際導彈-有片-290662
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