覆蓋中國全境 可攜核彈頭瞄準北京上海等 印度成功試射洲際導彈 (有片)

印軍周三成功試射可攜核彈頭的「烈火5型」(Agni5)洲際彈道導彈，其射程達5,000公里，足以覆蓋中國全境，所有大城市均在射程內。該導彈並非首次試射，但時值印度在多方位與中國較勁、雙方近期屢爆邊境摩擦，加上早前有報道聲稱中國曾試射高超音速導彈，分析認為有向中國示威之意。

印度國防部稱試射結果「準繩度非常高」

是次試射於晚上約7時50分，在孟加拉灣卡蘭島(APJ Abdul Kalam Island)進行，導彈最終落在灣內。印度政府聲明指，「烈火5型」採用三級固體燃料發動機，可打擊最遠5,000公里的目標，試射結果「準繩度非常高」。印度當局強調，該國一貫政策是維持最低威懾力，承諾不會率先發射導彈。

美聯社指，印度本來已有打擊鄰國巴基斯坦全境的能力，而自九十年代與中國競爭轉趨激烈起，持續發展中長程核彈及導彈系統，加強防衛能力。「烈火5型」是印度自家製的首枚洲際彈道導彈，約在10年前首次射試，過去曾合共試射最少5次，據報可攜帶1,000至1,500公斤的核彈頭。該導彈的射程雖有5,000公里，但較一般洲際彈道導彈(ICBM)的最少5,500公里射程稍短。

印媒︰提高對中國的核威懾力

今次試射後，印度傳媒《印度快報》(The Indian Express)隨即把「烈火5型」與中國較早前被傳曾試射高超音速導彈，相提並論；印度斯坦時報(Hindustan Times)則形容是提升對中國核威懾力的最要一步。中國外交部曾澄清，被傳的高超速導彈試射只是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，而不涉及高超音速導彈。

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