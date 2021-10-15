Am730
Am730
Am730
Am730
News
視置業是妄想 逾半青年：諗都唔好諗 學者認同「靠自己儲好難」
24 分前
#Hashtags
房屋不足調查發現關注青年住屋聯席九十後房屋關注組關焯照麥萃才
視置業是妄想 逾半青年：諗都唔好諗 學者認同「靠自己儲好難」
news-images

又一佐證，房屋供應不足，直接影響香港的結婚及生育率！多個組織昨聯合發表調查報告指，有近六成受訪者認同「買樓係決定同伴侶結婚嘅先決條件」，約四成受訪者因此而推遲結婚。本港樓價居高不下，是次報告亦有一半受訪青年認為，在港置業如同「妄想」、「諗都唔好諗」，只有約6.3%認為「可以實現」。有學者認為，「單靠細路仔自己儲係難嘅」，並奉勸年輕人盡量別買「納米樓」。
 

news-images
多個團體昨聯合發表調查報告。
 news-images

根據差餉及物業估價署至8月的數據，本港最近24個月、面積細於431方呎、俗稱「上車盤」的單位，樓價指數一度於上年初回調至413.7，中間雖有波幅卻升勢持續，並於8月升至441.9，與低位相差6.81%。至於「上車盤」最新的分區平均呎價，亦介乎14,076至18,068元，即一個面積431方呎單位的樓價，最低也逾600萬元，即使只付一成首期約60萬元、供30年，每月動輒也要供款逾2萬元，按揭尚要通過銀行壓力測試，對青年「打工仔」而言，確非易事。
 

整體受訪青年感絕望

壓力團體「關注青年住屋聯席」(下稱「關青聯」)及「九十後房屋關注組」(下稱「關注組」)於上月2至25日，透過網上問卷及街頭訪問，收集了923名年齡介乎18至45歲的青年的回覆，並於昨日發表調查報告。

報告指，有59.3%受訪者認同「買樓係決定同伴侶結婚嘅先決條件」，而認同置業為生兒育女的先決條件者更高達70.6%，當中以20至29歲的年齡層佔最多(71.3%)，而感受最深「好同意」的則屬40至45歲者(49.1%)。因為買樓而推遲結婚考慮的有近四成。而問到以目前經濟能力置業有多難，有51.6%受訪者認為是妄想「諗都唔好諗」，逾兩成人認為是幻想「唔會實現」，只有約6.3%覺得在港置業是理想「可以實現」。

到底在港置業面對甚麼困難？逾七成受訪者認為「唔夠首期」及「供唔起」，也有逾半認為「單位面積太細」，同時有近七成受訪者認為家人的經濟支持，對置業「重要」，以及有逾兩成人表示「無經濟支持」，即只能靠自己儲首期。若撇除不打算置業及沒意見者，逾三成六受訪者對在港置業的成數給予0分(絕望)，僅2.19%給予10分(最有希望)；關青聯與關注組指，平均分亦僅得2.6分，反映整體受訪者普遍對此感到絕望。

關青聯及關注組建議政府進一步增加資助房屋的供應，例如將「白居二」的名額提高；試行「白表人士購買私人樓宇」資助計劃，申請者接受資助購買單位後，須受居屋轉售的相同規範，以補充現時資助房屋的供應不足。她們又建議，將甲類公屋的入息(19,550元)及資產限額，與房協轄下的乙類屋邨(19,551至30,950元)睇齊，增加「中產公屋」，讓青年多個選擇。

news-images
普遍市區樓價比新界區高。(資料圖片)

學者：開發北都或有更多選擇

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，「香港樓價好癲」，若非專業人士有高入息，家庭月入也起碼，需要達6至7萬元、要伴侶一起儲首期才較可行，否則自己入息只得萬多元「單靠細路仔自己儲係難嘅」，或者有家人代繳首期「靠父幹」。他坦言，「睇唔到點解決香港年輕人嘅住屋問題」、「係死症嚟」，勸年輕人毋須強迫自己畢業後10年內擁有物業，即使買樓也避免「納米樓」，因為難找人「接貨」。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才引述數據提醒，很多人結婚也沒有物業，籲年輕人分清結婚生仔與買樓「係兩回事」，又指現時入市要量力而為「勉強係無幸福」，同一筆供款用作租屋會有更多選擇。他建議，若有理想伴侶並有置業計劃，要適當運用儲蓄作穩健投資，「唔好諗住旨意晒一個人」，亦不要拘泥新盤舊樓，要清楚知道置業目標的用途。他又分析，樓市應會有調整，若成功開發北部都會區，屆時亦會有更多選擇。
 

視置業是妄想 逾半青年：諗都唔好諗 學者認同「靠自己儲好難」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/視置業是妄想-逾半青年：諗都唔好諗-學者認同「靠自己儲好難」-288979
#Hashtags
房屋不足調查發現關注青年住屋聯席九十後房屋關注組關焯照麥萃才

台灣新北山洪暴發 親子郊遊團4死2失蹤

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
台灣新北山洪暴發 親子郊遊團4死2失蹤
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多