視置業是妄想 逾半青年：諗都唔好諗 學者認同「靠自己儲好難」

又一佐證，房屋供應不足，直接影響香港的結婚及生育率！多個組織昨聯合發表調查報告指，有近六成受訪者認同「買樓係決定同伴侶結婚嘅先決條件」，約四成受訪者因此而推遲結婚。本港樓價居高不下，是次報告亦有一半受訪青年認為，在港置業如同「妄想」、「諗都唔好諗」，只有約6.3%認為「可以實現」。有學者認為，「單靠細路仔自己儲係難嘅」，並奉勸年輕人盡量別買「納米樓」。



根據差餉及物業估價署至8月的數據，本港最近24個月、面積細於431方呎、俗稱「上車盤」的單位，樓價指數一度於上年初回調至413.7，中間雖有波幅卻升勢持續，並於8月升至441.9，與低位相差6.81%。至於「上車盤」最新的分區平均呎價，亦介乎14,076至18,068元，即一個面積431方呎單位的樓價，最低也逾600萬元，即使只付一成首期約60萬元、供30年，每月動輒也要供款逾2萬元，按揭尚要通過銀行壓力測試，對青年「打工仔」而言，確非易事。



整體受訪青年感絕望

壓力團體「關注青年住屋聯席」(下稱「關青聯」)及「九十後房屋關注組」(下稱「關注組」)於上月2至25日，透過網上問卷及街頭訪問，收集了923名年齡介乎18至45歲的青年的回覆，並於昨日發表調查報告。

報告指，有59.3%受訪者認同「買樓係決定同伴侶結婚嘅先決條件」，而認同置業為生兒育女的先決條件者更高達70.6%，當中以20至29歲的年齡層佔最多(71.3%)，而感受最深「好同意」的則屬40至45歲者(49.1%)。因為買樓而推遲結婚考慮的有近四成。而問到以目前經濟能力置業有多難，有51.6%受訪者認為是妄想「諗都唔好諗」，逾兩成人認為是幻想「唔會實現」，只有約6.3%覺得在港置業是理想「可以實現」。

到底在港置業面對甚麼困難？逾七成受訪者認為「唔夠首期」及「供唔起」，也有逾半認為「單位面積太細」，同時有近七成受訪者認為家人的經濟支持，對置業「重要」，以及有逾兩成人表示「無經濟支持」，即只能靠自己儲首期。若撇除不打算置業及沒意見者，逾三成六受訪者對在港置業的成數給予0分(絕望)，僅2.19%給予10分(最有希望)；關青聯與關注組指，平均分亦僅得2.6分，反映整體受訪者普遍對此感到絕望。

關青聯及關注組建議政府進一步增加資助房屋的供應，例如將「白居二」的名額提高；試行「白表人士購買私人樓宇」資助計劃，申請者接受資助購買單位後，須受居屋轉售的相同規範，以補充現時資助房屋的供應不足。她們又建議，將甲類公屋的入息(19,550元)及資產限額，與房協轄下的乙類屋邨(19,551至30,950元)睇齊，增加「中產公屋」，讓青年多個選擇。

學者：開發北都或有更多選擇

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，「香港樓價好癲」，若非專業人士有高入息，家庭月入也起碼，需要達6至7萬元、要伴侶一起儲首期才較可行，否則自己入息只得萬多元「單靠細路仔自己儲係難嘅」，或者有家人代繳首期「靠父幹」。他坦言，「睇唔到點解決香港年輕人嘅住屋問題」、「係死症嚟」，勸年輕人毋須強迫自己畢業後10年內擁有物業，即使買樓也避免「納米樓」，因為難找人「接貨」。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才引述數據提醒，很多人結婚也沒有物業，籲年輕人分清結婚生仔與買樓「係兩回事」，又指現時入市要量力而為「勉強係無幸福」，同一筆供款用作租屋會有更多選擇。他建議，若有理想伴侶並有置業計劃，要適當運用儲蓄作穩健投資，「唔好諗住旨意晒一個人」，亦不要拘泥新盤舊樓，要清楚知道置業目標的用途。他又分析，樓市應會有調整，若成功開發北部都會區，屆時亦會有更多選擇。



視置業是妄想 逾半青年：諗都唔好諗 學者認同「靠自己儲好難」