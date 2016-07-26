親中派林芳正任外相 日揆委強硬派輔助作平衡

在上月底眾議院改選結束後，日本今日(10日)舉行特別國會會議，並再次選出岸田文雄出任第101任首相。由於前外相茂木敏充在選舉後被委任為自民黨幹事長，因此岸田一個月後的新內閣將選出新的外相人選，並由岸田派系的「二號人物」林芳正出任。由於林芳正被視為「親中派」代表，岸田在第二任內閣增設了國際人權問題輔助官，以平衡黨內爭議。

岸田文雄今日出席國會的特別會議，並再當選成為新議會後的首相。而議會亦選出自民黨的細田博之作為議長，而立憲民主黨的海江田萬里被選為副議長。

岸田之後提交新內閣人選名單，除了外相之外，全部內閣成員繼續留任。而由於茂木敏充轉任黨幹事長要職，岸田最終確定林芳正出任新外相。同時，岸田增設國際人權問題輔助官以及女性活躍輔助官等，以回應國民的訴求。

與維新會推動修憲

其中國際人權問題輔助官中谷元，是日本跨黨派對中政策議員聯盟的共同會長，在2019年多次就香港問題發表意見，與在日的維吾爾人組織及西藏人組織多次會面，亦是推動日本《馬格尼茨基人權法》立法的主要人物。由於外相的林芳正屬日中友好議員連盟會長，外間估計這是為平衡黨內聲音的決定。而林芳正早前亦回應被指「親中」時，指自己只是「知中」而不是「媚中」。岸田文雄今晚將與新內閣成員再一次會見傳媒。

另外，在今日的國會後，岸田與同樣有修憲傾向的第三大黨日本維新會幹事長馬場伸幸進行商談，岸田表示將會與維新會推動修憲。