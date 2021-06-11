覺醒主義｜從北韓逃到美國 女大學生：班上反美國人情緒如北韓

覺醒主義(wokeism)近年在美國冒起，掀起反種族歧視思潮，拆除奴隸制時期的歷史人物雕塑和銅像等，但連美國首名黑人前總統奧巴馬也透露，其兩名女兒認為有關運動有點走火入魔。27歲北韓裔大學生Yeonmi Park(朴、音譯)接受霍士新聞訪問稱，班上的反美國人情緒，像她幼時在北韓經歷的反美教導。她警告覺醒主義正扼殺美國大學的思想和言論自由，就像她的祖國。

朴現就讀哥倫比亞大學，13歲時與母親經結冰的鴨綠江逃到中國，遭人口販子販賣，之後在基督傳教士協助逃往蒙古，最終到了南韓尋庇護，在2016年再移居美國。她認為，在美國可以學習如何獨立思考，卻發現遭強加別人的思想。她想學習歷史，這在北韓是不被鼓勵的，但當在談論西方文明時，老師問學生對這個議題想到甚麼，大部分人說出「殖民地」偏見，將所有問題歸咎於白人，這令她想起北韓人根據他們的祖先被分類。

另在新生日，有教授問班上學生誰人喜歡簡·奧斯汀(Jane Austen)這類經典文學，朴回答她喜歡這類書，「我以為這是好事」，但教授卻說：「你知不知道這些作家有殖民思想？他們是種族主義者和偏執者，潛意識地對你洗腦。」之後班裡充斥著「反美國人情緒」，令她想起幼時在北韓，學生被不斷地灌輸「美國雜種」，那是他們唯一獲准許對美國人的稱呼。朴指，「數學題會問有4名美國雜種，你殺了其中兩人，還有幾多美國雜種可以殺？」朴回憶起7歲的她要回答：「兩個美國雜種」。她說，「我以為只有北韓人憎恨美國人，但卻發現在這個國家(美國)裡有很多人憎恨這個國家。」

朴又舉例說，她在成年才學習英語，說到第三人稱時，她有時還是將he(他)和she(她)搞錯，她不是有意冒犯她的同學，但現在他們會叫她稱呼他們為they(他們)，以顯示政治正確，但朴認為這不符合英語文法，也覺得這是文明倒退。朴學懂了不開口為妙，那她可以獲得好成績和畢業，「北韓已很瘋狂，但不是這種瘋狂。我不知道為何人們集體地變得如此瘋狂，或同一時間這樣。」