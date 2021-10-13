觀塘一間中學男生校內墮樓 多處骨折送院搶救
5 小時前
觀塘一間中學男生校內墮樓 多處骨折送院搶救
觀塘一間中學一名16歲男學生墮樓，據了解，他身體多處骨折，送院搶救，家人趕至醫院了解。
男生戴上頸箍送院救治
事發在今日早上8時36分，警方接報指觀塘翠屏路一間中學內，一名十多歲的男童在校舍內從高處墮下，倒臥學校對開地面，有教職員發現事件後報案。男生手及臉部染血，腰椎受傷，以及右小腿骨折，並需戴上頸箍由救護車送往伊利沙伯醫院救治，事主送院時清醒。
據悉，墮樓男學生姓盧，就讀新生命教育協會呂郭碧鳳中學，警方正調查事件
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/觀塘中學男生校內墮樓 多處骨折送院搶救-290015