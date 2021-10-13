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觀塘一間中學男生校內墮樓　多處骨折送院搶救
5 小時前
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觀塘中學中學生墮樓珍惜生命
觀塘一間中學男生校內墮樓　多處骨折送院搶救
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觀塘中學有男生在校內墮樓，他身體多處骨折送住伊院搶救。(資料圖片)

觀塘一間中學一名16歲男學生墮樓，據了解，他身體多處骨折，送院搶救，家人趕至醫院了解。

男生戴上頸箍送院救治

事發在今日早上8時36分，警方接報指觀塘翠屏路一間中學內，一名十多歲的男童在校舍內從高處墮下，倒臥學校對開地面，有教職員發現事件後報案。男生手及臉部染血，腰椎受傷，以及右小腿骨折，並需戴上頸箍由救護車送往伊利沙伯醫院救治，事主送院時清醒。

據悉，墮樓男學生姓盧，就讀新生命教育協會呂郭碧鳳中學，警方正調查事件

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/觀塘中學男生校內墮樓　多處骨折送院搶救-290015
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