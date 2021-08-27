警撤言語治療師總工會3人保釋 控以發布煽動刊物罪下午提堂

香港言語治療師總工會5人涉嫌串謀發布煽動刊物被捕，其中工會主席黎雯齡及副主席楊逸意遭起訴及還押，其餘3人，包括工會秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓則獲保釋，原定9月下旬向警方報到。據了解，警方國安處今日撤銷3人的保釋安排，並以《刑事罪行條例》起訴3人一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪，今日下午在西九龍裁判法院提堂。

警方國安處上月拘捕「香港言語治療師總工會」5名成員，指羊村系列的兒童繪本，內容針對政府，挑動仇恨，向兒童灌輸反政府主張。警務處國家安全處高級警司李桂華說，在繪本中，「羊」隱喻本地人，「狼」隱喻內地人，暗諭「狼」帶新冠病毒來香港，又企圖霸佔香港地方，形容有關繪本「禍害社會好深」。被問到繪本所說的內容是否屬實，李桂華指涉案繪本中羊群被食，地方被霸佔的內容「同故仔冇咩關係」，只會引起公眾對政府的仇恨。

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