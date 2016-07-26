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言語治療收費差異大 籲留意治療師資格
7 小時前
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消委會收費資格
言語治療收費差異大 籲留意治療師資格

消委會今年4至5月向54間提供言語治療服務機構發出問卷，查詢關於兒童懷疑出現語言障礙及中風後長者吞嚥障礙的診斷治療、服務收費和相關資料。其中46%(25間)提供相關資料，會方發現收費差異大，治療方法、評估方式等也不盡相同，提醒消費者小心選擇及查詢機構治療師資格。
 

調查發現首次診斷或評估收費由780元(45分鐘)至4,000元(120分鐘)不等，部分機構收費視乎治療師資歷衡量，其後治療收費，由590元30或45分鐘至3,500元75分鐘不等。另外，有11間機構要求消費者預繳每月或每10堂費用。


除養和醫療要求醫生轉介，其餘機構毋須轉介。本港現時沒有法定言語治療師註冊制度，而香港言語治療師公會獲授權管理治療師名冊，加入名冊屬自願性質。有回覆的機構均承認，並非所有言語治療師均具備相關海外註冊資格，17間更直指沒有相關資格治療師。會方提醒消費者留意，可向香港言語治療師公會查閱有關名冊、執業年資、學歷等；又提醒留意套餐收費須全數預繳的風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/言語治療收費差異大-籲留意治療師資格-280604
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