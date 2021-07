言論自由|特朗普入稟控告Google、Facebook、Twitter 要求解封其個人帳戶

美國前總統特朗普於當地時間周三(7日)入稟起訴Google母公司Alphabet、Facebook及Twitter,以及三間公司的行政總裁,指控他們不恰當地審查他及其他保守派人士發布的資訊,並要求解封他的個人社交媒體帳號。

特朗普於今年1月國會山莊衝擊事件後,被Twitter、Facebook及Google旗下的Youtube刪除其帳戶。特朗普以集體訴訟方式,代表Google、Facebook及Twitter的所有用戶,入稟邁亞密地區法院,指控該三家公司違反美國憲法第一修正案賦予的言論自由。

該修正案原只適用於限制政府,而非私人企業,但特朗普律師提供的法庭文件中指出,被起訴的公司形同「國家行為體」 (amount to state actor),故認為修正案適用於今次訴訟。

斥與政府合作審查

特朗普於記者會表示,應停止該些公司所有噤聲、建立黑名單、刪除帳戶等行為,又指控三家公司與政府「合作」審查用戶,要求索取懲罰性賠償,並形容今次訴訟將成為「言論自由非常漂亮的發展」 (a very beautiful development for our freedom of speech)。該三家公司拒絕評論有關訴訟。