記協發表2021年度自由年報 新聞自由指數再創新低

記協今發布2021年度自由年報，命題為《破碎的自由》，指過去一年傳媒環境急速惡化，國安法下紅線滿佈，記協新聞自由指數再創新低。記協記協主席陳朗昇指，過去一年是對新聞自由最壞的一年，蘋果日報被警方搜查為歷年最嚴重事件。

陳朗昇：搜查蘋果日報為歷年最嚴重事件

陳朗昇續指，去年警方先後兩次搜查壹傳媒大樓，警員可任意翻查記者新聞資料，第一次仍可有員工在場，第二次「連望都望唔到」，認為是歷年對新聞自由最嚴重的事件，批評政府是驚恐，望用法律令對其不利的傳媒及消息噤聲。

陳指，見到有傳媒於三星期內因國安法被搜查、凍結資金而結束，現時已有先例，會否陸續有來仍是未知，但寒蟬效應一定會出現，對情況表示擔心，又形容現時記者工作都會有一個心理準備，門鐘會響起，國安會上門搜查。

反對立假新聞法

年報提及《國安法》令傳媒自由空間萎縮，政府計劃定立假新聞法更是增添另一利刀，陳指，現時新聞工作者已在很狹窄的環境下做新聞，不希望再多加這把刀，他批評政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強等官員未受過新聞專業訓練，促若立法應由民政事務局研究，並向市民清楚交代立法意向。

年報亦關注整頓港台、收緊查冊等問題，年報總編兼前記協主席楊健興指《國安法》非只是針對新聞，過去一段期間已令香港社會很失衡，很多學者亦因不清楚紅線而不敢自由發言，親中建制人士對媒體的投訴及輿論亦為新聞工作者造成不必要的政治壓力。

陳朗昇對於很多有質素的專欄行家或主持選擇離開表示尊重，但認為留下來的人應堅守新聞自由，認為港人仍需要新聞與真相。